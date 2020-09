Roma: oggi in audizione il ministro Boccia dinanzi alla Commissione per le questioni regionali in merito al regionalismo differenziato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi Mercoledì 30 settembre, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, la Commissione parlamentare per le questioni regionali, ascolterà in audizione il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia in merito all'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato. - (PRIMAPRESS)