Roma: oggi il CdM per misure al caro-bollette e piano risparmio energetico

(PRIMAPRESS) - ROMA - Convocato per questa mattina alla 10 a Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri per varare le misure a sostegno del caro-bollette. La riunione potrebbe servire anche per condividere e allineare il piano per i risparmi energetici che il ministro per la Transizione ecologica sta completando. Intanto è il prezzo del gas a tenere sotto tensione la politica italiana che deve fronteggiare la protesta che arriva da imprese e commercio per l'insostenibilità del costo delle bollette. Ieri il prezzo del gas era sceso a 260 euro per megawattora dopo le impennate della settimana che avevano superato i 300 euro. - (PRIMAPRESS)