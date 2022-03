Roma, Nanni (Lista Calenda): “Sport, bisogna intervenire sui grandi impianti prima che diventino archeologia sportiva”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Martedì prossimo con la Commissione Sport capitolina effettueremo un sopralluogo al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano per verificare la situazione di quella importante struttura. Ringrazio il presidente della commissione Bonessio e gli altri membri per il lavoro che si sta facendo in merito alla mappatura dell'impiantistica a Roma e per la condivisione con le associazioni dilettantistiche e le rappresentanze delle varie federazioni." - Così in una nota il consigliere della lista Calenda Dario Nanni.- "Oltre a continuare questa importante attività serve però concretizzare il lavoro dando risposte concrete alle realtà che operano sul territorio ad iniziare a mettere mano agli impianti inutilizzati. Tra questi ci sono grande strutture sulle quali se non si interviene diventeranno in futuro esempi di archeologia sportiva. Oltre al Palazzetto di Viale Tiziano, lo Stadio Flaminio, il polo natatorio di Pietralata, l'impianto del futuro stadio del rugby . Vicende nelle quali l'amministrazione comunale è coinvolta con diversi livelli di responsabilità ma sulle quali non può non intervenire. Mi auguro - conclude Nanni - che l'appuntamento di martedì diventi l'inizio di un percorso che consenta nei prossimi anni di consegnare alla città strutture in grado di ospitare eventi di livello nazionale e internazionale e dia la possibilità alle squadre cittadine di poter partecipare ai campionati nazionali." - (PRIMAPRESS)