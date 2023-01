Roma: muri del Senato imbrattati da 5 attivisti con la vernice. Domani l’udienza per direttissima

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 3 gennaio si terrà l'udienza per direttissima davanti il Tribunale di Roma per 5 attivisti denunciati per aver imbrattato con vernice una porzione di facciata del Senato. L'accusa è di danneggiamento aggravato. Dura condanna del presidente La Russa che ha convocato per domani il Consiglio di presidenza "per ogni opportuna decisione".Dal Viminale "massima disponibilità ad aumentare la sicurezza".La premier:"Condanno gesto oltraggioso". - (PRIMAPRESS)