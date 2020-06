Roma: morto in un incidente strale all'infernetto un ragazzo di 15 anni. Sotto chock l'investitore, un ragazzo 22enne

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ deceduto il ragazzo di 15 anni che ieri notte è stato investito da un'auto in zona Infernetto di Roma. Sul posto erano intervenuti la polizia locale e i sanitari del 118, che hanno provato a rianimare il ragazzino, ma senza successo. Alla guida dell'auto un 22enne che si è fermato a prestare soccorso. E' stato portato in ospedale in stato di shock per gli esami di eventuali presenze di alcol o droghe. - (PRIMAPRESS)