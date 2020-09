(PRIMAPRESS) - ROMA - Una persone è morta in un incendio divampato intorno alle 4 in un appartamento al quarto piano di una palazzina in via Satrico 11, in zona Appio. Secondo quanto si apprende si tratterebbe di una donna. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, pattuglie della polizia locale del VII Gruppo Appio. - (PRIMAPRESS)