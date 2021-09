Roma: morta donna 81enne in in un rogo scoppiato nel suo appartamento. Non si conosco ancora le cause

(PRIMAPRESS) - ROMA - È morta la donna 81enne in un incendio in un appartamento a Roma. L'incendio era scoppiato in un appartamento al primo piano di un palazzo di sette in via Gaio Melisso, zona Tuscolana. I vigili del fuoco intervenuti hanno impedito il propagarsi dell'incendio ma hanno trovato il corpo senza vita della donna. Sul posto anche le forze dell'ordine e il 118. Ancora non sono note la cause del rogo. - (PRIMAPRESS)