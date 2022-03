Roma, meeting USA-Cina tra Sullivan e Jechi: “Posizioni chiare per non rischiare l’isolamento anche del governo di Pechino

(PRIMAPRESS) - ROMA - Che una mediazione del conflitto ucraino possa passare dal meeting in corso a Roma tra Il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan e Yang Jiechi, direttore dell'Ufficio della Commissione centrale degli Affari esteri della Repubblica popolare cinese, è difficile. Ma sentire gli umori della Cina attraverso la voce dell' ex diplomatico e membro del Politburo, uno degli uomini più importanti della leadership di Pechino, consente di comprendere le posizioni in campo. Le due parti hanno già parlato questa mattina tcorso per gestire la competizione tra i nostri due paesi e discuteranno l'impatto della guerra della Russia contro l'Ucraina sulla sicurezza regionale e globale", si legge in una nota del Consiglio per la sicurezza nazionale americano. Alla Cina verrà chiesto di avere posizioni chiare senza più tergiversare su una situazione che rischia di prendere le sembianze di un conflitto mondiale. - (PRIMAPRESS)