Roma: Mario Draghi incontra oggi a Palazzo Chigi il premier slovacco Eduard Heger

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente del Consiglio Mario Draghi oggi 8 settembre (ore 11) incontra il Primo Ministro della Repubblica slovacca, Eduard Heger. È il profilo di Heger, intervenuto anche al meeting di Rimini, ad anticipare quelli che potrebbero essere gli argomenti di confronto con Draghi. Da vice primo ministro e poi ministro delle finanze della Repubblica slovacca è ancora presidente della commissione del Consiglio nazionale per il controllo dell’intelligence militare e membro delle commissioni economica e degli affari esteri. Ha una vasta esperienza derivante da varie posizioni manageriali che ha ricoperto nel settore degli affari in Slovacchia. Durante la sua carriera ha anche lavorato come consigliere per il Ministero della Difesa slovacco. - (PRIMAPRESS)