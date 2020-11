Roma: lutto cittadino per l'addio a Gigi Proietti. I messaggi del mondo dello spettacolo

(PRIMAPRESS) - ROMA - I funerali di Gigi Proietti saranno pubblici ma a metà per via del covid. Il numero delle persone che potranno parteciparvi sarà contingentato. E’ quanto stato deciso per rendere omaggio al grande attore scomparso nel giorno del suo 80° compleanno. Sarà, però, lutto cittadino come scrive la sindaca Virginia Raggi nel giorno del suo ultimo saluto. Le testimonianze dal mondo dello spettacolo e della cultura si susseguono senza sosta: dal ricordo di Carlo Verdone a quello di Lella Costa, da Alessandro Gassmann a Enrico Montesano che con lui aveva girato il film cult “Febbre da cavallo”. - (PRIMAPRESS)