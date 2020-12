Roma: lo spazio della Città dell'altra Economia a Testaccio diventerà una Factory creativa tra tradizione e innovazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’ex CAE, gli spazi del Mattatoio del quartiere Testaccio a Roma, diventerà un centro per le arti applicate. Una factory della creatività che prenderà il nome di Città delle Arti applicate (C.A.A.). Con un bando di Roma Capitale, appena approvato, si avvia così a conclusione il processo di valorizzazione e rigenerazione urbana intrapreso da Roma Capitale per ridefinire l’utilizzo e le funzioni della struttura, nata nell’ambito del programma di recupero dell’ex Mattatoio di Testaccio. In linea con le finalità d’uso individuate attraverso una Call for Ideas che ha visto la partecipazione attiva di cittadini e realtà imprenditoriali, creative e innovative con contributi originali e progetti sfidanti, l’avviso pubblico mira a restituire una dimensione produttiva e artigianale all’intero complesso che negli anni ha perso una sua identità specifica. Su un’area coperta di circa 2.355 mq suddivisa in moduli, la ex Cae raccoglierà attività economiche declinate secondo una visione alternativa di spazio pubblico, concepito come un luogo deputato all’incontro, alla formazione, alla contaminazione di saperi, alla condivisione di mestieri e tecnologie. L’ambiente delle “botteghe” artigianali si coniugherà con la didattica dei mestieri, tra tecniche tradizionali, sperimentazione e innovazione.“Riqualificare e dare una destinazione definitiva agli spazi della ex Città dell'altra economia - ha detto la sindaca Virginia Raggi - era uno degli obiettivi che ci siamo dati fin dall’inizio del mandato. Con grande soddisfazione accolgo la pubblicazione del bando con l’auspicio che arrivino progetti interessanti per dare nuovo impulso all’intero complesso. Compiamo così un passo decisivo per la valorizzazione del nostro patrimonio a beneficio del tessuto economico e della città tutta”. Sarà proprio la qualità dei progetti presentati a garantire il futuro sostenibile della struttura come precisano anche gli assessori Carlo Cafarotti e Luca Montuori. Le informazioni per accedere alla "Call for Ideas" sono visibili al seguente link: https://redazione.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS699795 - (PRIMAPRESS)