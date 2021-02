Roma: lo scoppio di una tubatura dell'acqua in zona Aurelia lascia a secco decine di famiglie. Allarme per le misure di igiene anti-covid

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da due giorni una tubatura scoppiata tra via Aurelia e Gregorio VII a Roma sta tenendo a secco d’acqua decine di famiglie. La rottura ha provocato il sollevamento del manto stradale. Le squadre dell’area intervenute nelle ultime 24 ore non sono riuscite ancora a risolvere il problema mentre le chiamate al numero guasti dell’Acea si sono moltiplicate ma a rispondere è solo un nastro registrato che rilascia un laconico “stiamo lavorando per voi”. L’assenza d’acqua nelle abitazioni del quartiere è ormai da oltre 60 ore e l’allarme lanciato dalla circoscrizione è quella legata al Covid. Nella zona abitano artigiani e pendolari e al ritorno del lavoro non possono osservare le norme minime richieste dalle misure anti-covid di igiene. La sospensione forzata della fornitura potrebbe trasformarsi in un allarme sanitario. “Questo tratto di strada - spiega l’architetto Stefania Tuzi - che abita nella zona - è stato interessato più volte dalle rotture della conduttura. Già nel 2017 nello stesso tratto di strada in via Aurelia numerosi negozi si ritrovarono allagati. Situazione che si è ripetuta nel 2019 e nel settembre scorso”. - (PRIMAPRESS)