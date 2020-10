Roma: la rivoluzione "verde" della capitale da Villa Borghese alle aree pubbliche dei municipi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cento nuovi alberi saranno impiantati nel polmone verde capitolino di Villa Borghese. Si tratta di un programma arboreo che prevede, contestualmente, la rimozione di 18 esemplari di pini su “Piazza di Siena” dove si tiene l’annuale omonimo concorso ippico internazionale. Questa specie di alberi, presente in molti parchi e residenze di ambasciate della capitale, è da tempo colpita da un parassita che ne ha indebolito la struttura del fusto risultando pericolosi perché a rischio caduta.

I nuovi alberi messi a dimora saranno querce, lecci e cipressi, che in seguito ad una valutazione tecnica, risultano più resistenti e in armonia con il paesaggio floreale di Villa Borghese.

“Dopo i 48 milioni di euro dedicati al verde orizzontale della Capitale, la nostra amministrazione continua la sua rivoluzione nella gestione del verde pubblico” ha spiegato l’assessora alle Politiche del Verde Laura Fiorini.

"Le operazioni all'interno di Villa Borghese rappresentano un primo passo in un progetto molto più ampio di rigenerazione arborea che stiamo portando avanti in tutti i Municipi di Roma; si tratta di lavori che mettono insieme due esigenze diverse: da un lato ridurre al minimo il rischio per l'incolumità dei cittadini e, dall'altro, riqualificare uno dei parchi più belli del mondo con la piantagione di nuovi esemplari. Oltre a rappresentare elemento di ristoro visivo, ogni albero piantato costituisce un vero e proprio regalo nei confronti delle nuove generazioni, proprio per le funzioni di naturali depuratori dell'aria che, ogni giorno, noi tutti respiriamo", ha concluso l'assessora.