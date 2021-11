Roma: la prima mossa del neo-sindaco Gualtieri per la pulizia della capitale ma senza l’Ad di Ama

(PRIMAPRESS) - ROMA - La pulizia della città era stato uno degli impegni del suo programma elettorale per conquistare la fascia tricolore di Sindaco di Roma. Questa mattina alle 12,30 il primo cittadino presenta il "Piano di pulizia straordinaria della città" in una conferenza stampa nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. Ma si troverà anche a dover risolvere il vuoto che si è venuto a creare in questi giorni ai vertici dell'Ama, la società in house che gestisce lo smaltimento dei rifiuti e che ha visto le dimissioni di Stefano Zaghis, l'Ad della municipalizzata chiamato da Virginia Raggi nel 2019 per risolvere il problema rifiuti ma senza grandi risultati. - (PRIMAPRESS)