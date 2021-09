Roma, la partecipata Zétema chiude il bilancio 2020 con un margine operativo lordo di 0,9 milioni di euro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Approvato il Bilancio 2020 di Zètema Progetto Cultura srl, la società partecipata al 100% da Roma Capitale. La societa ha chiuso il 2020 con un utile di esercizio di € 31.247. I ricavi complessivi sono stati di poco inferiori a € 46 milioni, il costo del personale di € 28,8 milioni circa con un Margine operativo lordo di € 0,9 milioni. “Nel 2020 – dichiara l’Amministratore unico, Remo Tagliacozzo - si è dato avvio ai nuovi Contratti di affidamento di servizi nei settori della Cultura e del Turismo e della Istituzione Biblioteche per il triennio 2020–2022 e sono proseguite le importanti innovazioni nell’organizzazione aziendale avviate nei precedenti esercizi con una politica di change volta ad incrementare la produttività dei servizi erogati attraverso intense attività di formazione e sviluppo delle professionalità del personale. La pandemia di COVID-19 ha causato effetti molto gravi sull’economia cittadina - sottolinea Tagliacozzo - i cui effetti nel medio e lungo termine non possono ancora essere concretamente valutati; l’impatto è stato molto forte, ovviamente anche nelle attività di Zètema. Oltre alla drastica riduzione di presenze di visitatori, in particolare stranieri, nei musei civici e presso i Tourist Infopoint della città, si registra il pressoché totale azzeramento delle vendite della card turistica Roma Pass, prodotta e distribuita da Zètema stessa. - (PRIMAPRESS)