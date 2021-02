Roma: la domenica ecologica di San Valentino che irrita i ristoratori per il blocco del traffico

(PRIMAPRESS) - ROMA - È scattato dalle 7,30 di questa mattina,14 febbraio, il dispositivo di blocco del traffico nella capitale per il terzo dei quattro appuntamenti con le domeniche ecologiche (la quarta sarà il 14 marzo).

Il blocco prevede il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore nella ZTL fascia verde nelle fasce orarie 7.30 – 12.30 e 16.30 – 20.30, anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato.

Il provvedimento ha provocato qualche malumore tra le categorie di ristoratori che si sono visti limitare la possibilità di festeggiare la giornata di San Valentino con qualche cliente in più sia pure nelle regole anti-Covid. La limitazione alla circolazione ha causato qualche rinuncia per chi aveva già prenotato anche qualche ristorante fuori porta ma che non potrà raggiungere per il blocco. - (PRIMAPRESS)