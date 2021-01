Roma: l’ultimo saluto “laico” alla regista Cecilia Mangini alla Centrale Montemartini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 25 gennaio alle ore 10:00 la Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ospiterà nel cortile della Centrale Montemartini, davanti alla sede dell’AAMOD a Roma (Via Ostiense 106), una cerimonia laica per dare l'ultimo saluto a Cecilia Mangini insieme a colleghi e amici che vorranno partecipare. Con Vincenzo Vita, presidente dell'AAMOD, ci saranno il figlio di Cecilia, Luca Del Fra, il regista Paolo Pisanelli e le giornaliste Laura Delli Colli e Gabriella Gallozzi a ricordare l'impegno, la passione e l'intensa attività di una donna da sempre in prima linea con la sua arte cinematografica. Garante della Fondazione, la Mangini ha realizzato proprio per l'AAMOD una delle sue opere più note, il film-documentario "Essere donne", visibile da oggi e fino a domenica 24 gennaio sulla pagina FB e sul canale YouTubedi AAMOD. La cerimonia si terrà all’aperto e nel rispetto della normativa anti COVID-19. L'ingresso sarà contingentato e l'accesso non sarà consentito all’interno degli spazi della Fondazione. Sarà invece possibile seguire da remoto la cerimonia, che sarà trasmessa in diretta fb e YouTube. - (PRIMAPRESS)