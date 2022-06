Roma, l’allarme per il Giubileo 2025 che troverà un centro storico spopolato di negozi

(PRIMAPRESS) - ROMA - C'è un allarme che si fa sempre più pressante in vista del Giubileo 2025 che si terrà a Roma. È la chiusura e progressivo abbandono di locali nel centro storico mostrando un'immagine desolante e degradata della Capitale d'Italia.

Nei giorni scorsi è stata annunciata la chiusura della Libreria Feltrinelli all'interno della Galleria Alberto Sordi e da tempo l'Hotel Richmond ai Fori Imperiali è chiuso.

"Solo nel centro storico di Roma si contano decine di locali ed edifici in abbandono, a partire dall'hotel Richmond, albergo di proprietà di Roma Capitale a quattro stelle e tre piani situato a largo Corrado Ricci, a un passo dai Fori Imperiali è chiuso". Gli stati generali del patrimonio annunciati da tempo non sono riusciti a prendere forma. Sono diverse le associazioni di categoria che spingono sulla necessità di un piano strutturale per evitare il progressivo spopolamento del centro storico. In una nota il consigliere della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, che ha constatato e documentato in un video la desolazione di finestre e portoni chiusi di prestigiosi palazzi nel cuore della città storica. "Da Gualtieri non arriva alcun segnale concreto, soprattutto in vista del Giubileo 2025", prosegue Santori. "Stiamo preparando un'interrogazione al Primo cittadino e all'assessore competente per sapere quali e quanti sono gli immobili capitolini in stato di abbandono, e anche quelli chiusi che potrebbero essere riaperti subito". - (PRIMAPRESS)