Roma, l’aeroporto di Ciampino bloccato per un aero-taxi uscito di pista in fase d’atterraggio con passeggeri a bordo. Tutti illesi

(PRIMAPRESS) - CIAMPINO (ROMA) - Un aero-taxi uscito di pista dall'aeroporto di Ciampino ha bloccato lo scalo. Gli operatori aeroportuali sono al lavoro per liberare la pista dal velivolo. Nessun problema per i passeggeri a bordo del piccolo velivolo che ha In una nota di Aeroporti di Roma si informa che lo scalo rornerà ad essere operativo appena rimosso. - (PRIMAPRESS)