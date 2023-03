Roma: incontro oggi (13,30) a Palazzo Chigi tra Meloni ed il premier israeliano Netanyhau

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi venerdì 10 marzo alle ore 13:30, incontra a Palazzo Chigi il Primo Ministro dello Stato d'Israele, Benjamin Netanyahu. Appena terminato, invece, l'incontro con il ministro per il Made in Italy, Adolfo Urso. Netanyhau è arrivato nella Capitale già ieri sera ma la partenza dall'aeroporto israeliano Ben Gurion è stato caratterizzato da una protesta di auto che aveva bloccato l'ingresso allo scalo. Da giorni Israele è alle prese con migliaia di persone per le strade che stanno manifestando per richiedere una riforma della giustizia. - (PRIMAPRESS)