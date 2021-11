Roma: incidente sul lavoro. Un operaio rumeno precipita da una impalcatura in zona S.Pietro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tragedia sul lavoro nel centro di Roma. E' accaduto in piazzale Gregorio VII, in zona San Pietro. Un operaio di 41 anni, romeno, che lavorava su un'impalcatura esterna a un palazzo all'altezza del secondo piano è precipitato giù ed è morto sul colpo. Non si conoscono ancora i dettagli dell'incidente ma la giornata è stata pregiudicata anche da un meteo avverso per la pioggia battente che ha imperversato sulla capitale. - (PRIMAPRESS)