Roma: incendio al Ponte di Ferro tra Marconi e Ostiense. Interrotta l’elettricità nei due quartieri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il rogo al Ponte di ferro a Roma che collega i quartieri di Marconi e Ostiense, ha fatto crollare una sezione di circa 7 metri di una passerella che corre sotto la struttura e che serviva per la manutenzione e il passaggio di cavi elettrici. Per spegnere il rogo nelle prime ore del mattino sono stati impegnati circa 40 uomini. E' presto per dire quando sarà possibile riaprire il ponte" ha detto il Capo dei Vigili del Fuoco - perché anche se la struttura appare intatta, abbiamo notato delle possibili deformazioni.Serviranno altre verifiche".

Alcuni quartieri a ridosso dell'Ostiense sono rimaste senza luce a seguito dell’incendio. Il Campidoglio ha attivato il Centro Operativo Comunale, con la protezione civile già al lavoro per attivare servizi sostitutivi nella zona.Alcune case sono senza utenze.Secondo alcuni testimoni le fiamme si sarebbero spigionate da alcune baracche sotto il ponte. - (PRIMAPRESS)