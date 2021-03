Roma in zona rossa sospende il pagamento delle rette per asili nido, mense scolastiche e bus

(PRIMAPRESS) - ROMA - Su mandato della sindaca di Roma Virginia Raggi da oggi 16 marzo verranno sospese le rette per gli asili nido. La comunicazione arrivata ieri agli assessori e ai dipartimenti competenti di provvedere alla sospensione anche per le mense scolastiche gestite da Roma Capitale e per il servizio di trasporto degli alunni. L'iniziativa è stata presa per sostenere le famiglie nell'ambito delle misure adottate al contenimento del virus nelle zone rosse e per tutto il periodo in cui non si potrà usufruire dei servizi. - (PRIMAPRESS)