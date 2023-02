Roma: in pericolo di vita il 46enne di Milano accoltellato alla Stazione Termini. Le promesse disattese del ministro Piantedosi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Accoltellato a stazione Roma,gravissimo Un uomo di 46 anni, Arturo Luca Battisti, milanese, è stato accoltellato durante una rapina alla stazione Termini a Roma. E' stato raggiunto da tre fendenti al torace domenica scorsa. E' ricoverato in ospedale in prognosi riservata. E' gravissimo, in pericolo di vita. Gli hanno rubato 20euro e telefono La polizia ha arrestato tre stranieri di origini marocchine frequentatori abituali della stazione. L'accusa è tentato omicidio, ma potrebbe essere riqualificata in omicidio preterintenzionale se l'uomo dovesse morire.

A gennaio scorso, sempre nella Stazione Termini, dopo un'aggressione ad una turista isreliana, il ministro degli Interni Piantedosi aveva aveva assicurato controlli a tappeto. Oltre 120 uomini appartenenti alle forze dell’ordine, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, corpi di Polizia locale e con l'ausilio di uomini dell'esercito, dovevano controllare dentro e fuori dal perimetro della stazione. - (PRIMAPRESS)