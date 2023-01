Roma: in fiamme il grande magazzino Orizzonte di Castel Romano. Ancora da accertare le cause

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fiamme ancora alte e proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio che si è sviluppato, la notte scorsa, nel grande magazzino "Orizzonte", in prossimità dell'Outlet di Castel Romano, in via del Ponte Piscina Cupa, a Roma. Sul posto stanno operando 15 squadre dei vigili del fuoco, tra cui un mezzo aeroportuale. La struttura, grande più di 3 mila metri quadrati, è stata gravemente danneggiata dalle fiamme che sono divampate fino a raggiungere i dieci metri di altezza. - (PRIMAPRESS)