Roma: in 6 in una 500 si schiantano su un palo. Morti 5 giovani, il sesto in gravi condizioni al Sant’Andrea

(PRIMAPRESS) - ROMA - Grave incidente questa notte alle porte della Capitale.Cinque ragazzi sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano si è ribaltata. E' quanto hanno riferito i vigili del fuoco intervenuti sul posto assieme ai carabinieri e al 118. Un sesto giovane, anche lui a bordo dell'automobile, è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea e versa in gravi condizioni. Le cause dell'incidente, avvenuto a Fonte Nuova, su via Nomentana, non sono ancora state accertate. Sul posto i carabinieri di Mentana per i rilievi. - (PRIMAPRESS)