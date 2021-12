Roma: il sindaco Roberto Gualtieri “accende” l’albero di Natale di Piazza Venezia. Sotto l’abete 17 pacchi dell’Onu

(PRIMAPRESS) - ROMA - La pioggia insistente abbattutasi sulla capitale non ferma il Sindaco Roberto Gualtieri che ha acceso - come da tradizione l'8 dicembre, giorno della Festa dell'Immacolata Concezione - l'albero di piazza Venezia. L'albero è alto 23 metri con 800 palline ad addobbarlo. La novità per questo 2021 sono 17 pacchi giganti posti alla base dell'albero che simboleggiano gli obiettivi di sviluppo sostenibile che l’Organizzazione internazionale delle Nazioni Unite (Onu) intende perseguire.

Un Natale all'insegna della sostenibilità e della responsabilità: grazie alla collaborazione fra Roma Capitale, Fao, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Acea. Il tradizionale albero di piazza Venezia e le installazioni negli altri 14 municipi chiedono ai cittadini di unirsi agli sforzi globali per costruire un mondo più sostenibile. Alla campagna, presentata mercoledì pomeriggio nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, "Natale a Roma-Regaliamoci una città sostenibile" sono intervenuti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la presidente Acea Michaela Castelli, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini e il direttore generale della Fao Qu Dongyu. Dopo la presentazione e' stato acceso l'albero di Natale in piazza Venezia. Alla sua base sono stati collocati i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, incartati come dei pacchi regalo. - (PRIMAPRESS)