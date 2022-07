Roma: il rientro del Papa dopo il viaggio apostolico in Canada. Un messaggio a Mattarella

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Papa ha fatto rientro a Santa Marta in Vaticano dal suo viaggio apostolico in Canada, dove ha chiesto perdono per il male fatto da "non pochi cattolici" alle popolazioni indigene. L'aereo del Pontefice, partito da Iqaluit, ed è atterrato fa all'aeroporto romano di Fiumicino. "Al rientro dal mio viaggio apostolico in Canada (...) formulo di cuore per Lei, signor Presidente, e per la cara nazione italiana, fervidi auspici di serenità e prosperità assicurando la mia costante preghiera", ha scritto Bergoglio nel telegramma a Mattarella. - (PRIMAPRESS)