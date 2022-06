Roma: il piano pulizia delle strade della capitale presentato dal sindaco Roberto Gualtieri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi hanno presentato a Piazza Mazzini il Piano di potenziamento dei servizi di spazzamento e lavaggio strade messo a punto con il management di AMA con l’obiettivo di ripristinare il decoro e l’igiene urbana in zone di particolare criticità in tutta la città. E’ stata organizzata una dimostrazione delle modalità di intervento previste dal nuovo Piano con una squadra che ha operato su Via Giuseppe Ferrari. Un piano atteso ora alla prova dei fatti. - (PRIMAPRESS)