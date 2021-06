Roma, il maxi concorso per modernizzare la macchina amministrativa. De Santis: "Saranno le nuove competenze per sfide future"

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'organizzazione della macchina amministrativa capitolina ha tenuto e la prima giornata di prove del maxi-concorso bandito da Roma Capitale per l'assunzione di 1.512 dipendenti ha superato il primo grande test in presenza. Le prove si concluderanno il prossimo 4 agosto. Si tratta di un processo avviato con 3 bandi pubblicati ad agosto 2020 per l’assunzione di 1.512 unità di personale, tra dirigenti, funzionari e istruttori. Tra le figure ricercate si annoverano oltre a quelle specificatamente amministrative, quelle di avvocati, ingegneri, architetti, geometri, esperti in materia di digitalizzazione, assistenti sociali, funzionari per servizi educativi e scolastici, agenti di Polizia Locale. Ad aprile del 2021 sono stati riaperti, per 30 giorni, i bandi per istruttori e funzionari, al fine di recepire le modifiche legislative varate del governo per accelerare le procedure concorsuali. Le candidature pervenute per i 42 posti da dirigente sono state 3.725, quelle per i 420 posti da funzionario (categoria D) sono 77mila, mentre le candidature per i 1.050 posti da istruttore (categoria C)sono 149mila. Nel complesso, Roma Capitale ha ricevuto 231mila candidature. Oltre il 60% dei candidati proviene dal Lazio. “Con questo concorso aggiungiamo un tassello fondamentale alla modernizzazione e funzionalità della macchina amministrativa - spiega l'Assessore al Personale, Antonio De Santis e aggiunge: l’ultimo concorso era stato bandito nel 2010. Si tratta di un'importante iniezione di nuove competenze e professionalità che saranno funzionali alle sfide future che attendono la Capitale anche in vista degli importanti investimenti del Recovery Plan”. - (PRIMAPRESS)