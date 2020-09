Roma: il futuro dei Balcani e la loro posizione geopolitica in un convegno della Nato Defense College Fountation

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il futuro dei Balcani e la loro posizione geopolitica analizzata nel convegno che si tiene oggi, dalle 14, presso il Centro Congressi Roma Eventi di Roma e trasmessa anche in diretta streaming, la conferenza"Balkan Perspectives 2020. The fight for a timely inclusion", organizzata dalla Nato Defense College Foundation, in cooperazione con la Nato Public Diplomacy

Division, il Balkan Trust for Democracy, la Commissione Ue ed il Nato Defense College. L'evento rappresenta l'appuntamento di riflessione annuale che la

Fondazione dedica alla regione dei Balcani Occidentali sin dal 2014 e si inserisce nell'ambito del progetto Strategic Balkans, creato con lo scopo di

riunire regolarmente esperti, operatori e organizzazioni che si concentrano sulla penisola balcanica. Complessivamente, 18 oratori altamente qualificati

partecipano all'evento, in collegamento virtuale o di persona. Durante la prima parte della conferenza, alti rappresentanti e decisori politici dalla Nato, Ue ed altri organismi internazionali discuteranno le politiche delle rispettive istituzioni nei confronti della regione. Nicola de Santis (capo della Sezione Engagements della Public Diplomacy Division, Nato HQ) aprirà i lavori con un

intervento sul ruolo e la missione dell'Alleanza Atlantica nei Balcani, mentre la prima sessione vedrà Maciej Popowski (direttore Generale Incaricato per le

Politiche di Vicinato e dell'Allargamento della Commissione Europea) ed Andrea Orizio (capo della Missione dell'Osce in Serbia) riflettere insieme ad altri oratori sulle strategie e gli strumenti per un processo di inclusione credibile e sostenibile. Seguirà uno speciale question time durante il quale Damon Wilson, vice presidente dell'Atlantic Council, verrà intervistato sui temi più caldi della geopolitica dell'area, parlando in collegamento da Washington. - (PRIMAPRESS)