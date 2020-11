Roma: il corteo funebre di Gigi Proietti dal Campidoglio al Globe Theatre di Villa Borghese per l'ultimo omaggio della città

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una giornata grigia accompagna il lungo corteo per le strade di Roma del feretro di Gigi Proietti. Il primo omaggio è al Campidoglio, dove l'attore scomparso a 80 anni nel giorno del suo compleanno riceve l'omaggio dell'amministrazione capitolina nell'applauso della gente. Poi il feretro proseguirà verso Villa Borghese dove si trova il Globe Theatre, il teatro shakesperiano da lui fortemente voluto e diretto e ora gli sarà intitolato. Infine, le esequie si terranno in forma privata nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo in osservanza delle norme dell'emergenza Covid. Alle 14 sarà mandata in onda una clip su tutte le reti Rai in ricordo dell'artista. - (PRIMAPRESS)