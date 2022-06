Roma: il Codacons interviene sull’episodio della carrozza del Frecciarossa Torino-Napoli uscita dai binari

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Codacons interviene sull'incidente che ha coinvolto oggi il Frecciarossa Torino-Napoli, la cui ultima carrozza sarebbe uscita dai binari a Roma, provocando pesanti ritardi su tutta la rete alta velocità. "Chiediamo a RFI e Trenitalia di fornire informazioni precise e puntuali circa lo sviamento del treno, e di eseguire subito verifiche approfondite sulla rete allo scopo di accertare le cause che hanno determinato l'incidente" scrive l'associazione dei consumatori.

L'episodio e accaduto a bordo del Frecciarossa 9311 sulla linea Torino-Napoli è rimasto coinvolto in un incidente all’interno della galleria Serenissima, a Roma, nei pressi della stazione Prenestina. La Polizia ferroviaria, intervenuta sul luogo, comunica che i230 passeggeri a bordo sono stati messi in sicurezza e che “la linea Alta velocità è interrotta in entrambi i sensi di marcia”. Al momento non risultano feriti. Oltre alla Polfer, sul posto ci sono diversi uomini dei Vigili del fuoco che riferiscono in un post su Twitter di essere in azione “anche con squadre Usar”, le squadre speciali di ricerca e soccorso in contesti urbani, per un “inconveniente tecnico” e che la situazione è “in corso di accertamento”. Presenti anche i tecnici di Rete ferroviaria italiana (Rfi), l’azienda pubblica che gestisce le infrastrutture ferroviarie - (PRIMAPRESS)