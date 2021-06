Roma: il Centro vaccinale della Nuvola chiude ad AstraZeneca e apre a Pfizer ma crea confusione per i cittadini in attesa della seconda dose

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre si infervora la discussione sulle seconde dosi da somministrare in piena estate e con i cittadini in ferie, arriva a Roma un cambio di destinazione per gli utenti con la seconda dose programmata al centro vaccinale della Nuvola. «Gentile utente, a seguito della chiusura del centro vaccinale Nuvola-Eur, il suo appuntamento per richiamo vaccinazione anti Covid 19 è stato spostato automaticamente presso il centro vaccinale Confindustria situazione in via Tupini 65». È questo il testo del messaggio che oggi è arrivato a molti utenti che hanno fatto la prima dose di AstraZeneca nell’hub vaccinale alla Nuvola,Una chiusura inattesa ma con una spiegazione. La Nuvola dove prima si somministrava AstraZeneca, è stato poi trasformato in centro Pfizer. Il che comportava il rischio di confusione nei tempi dei richiami. Così invece le due cose sono state distinte: alla Nuvola restano le prime e le seconde zone Pfizer. All’auditorium della tecnica di Confindustria, inaugurato pochi giorni fa, si concentrerà l’attività con AstraZeneca. - (PRIMAPRESS)