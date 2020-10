Roma: giro di vite ai campi Rom con smantellamenti e progetti d'integrazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ancora un giro di vite alla chiusura dei campi Rom sul territorio dell’area metropolitana di Roma da parte dell’amministrazione comunale. Nel programma di sgombero già figurano i campi di Barbuta, Monachina, Castel Romano, Camping River, Schiavonetti e Foro Italico. “Per anni non c’è stato nessun progetto di integrazione di queste realtà - ha commentato Monica Rossi, delegata dalla Sindaca Virginia Raggi per il processo d’inclusione - fino a trasformare queste realtà in focolai di delinquenza”. Per gli oltre 300 membri dei campi si sono avviati colloqui e progetti di inserimenti lavorativi. - (PRIMAPRESS)