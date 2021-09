Roma: futuri automobilisti crescono con l'Educazione Stradale nelle classi dell'infanzia

(PRIMAPRESS) - ROMA – È partita la formazione sull’educazione stradale nelle scuole dell’infanzia capitoline. L’obiettivo è fornire alle insegnanti gli strumenti per realizzare progetti su questo tema a beneficio dei piccoli alunni. L’iniziativa è realizzata grazie al protocollo di intesa firmato tra Roma Capitale e Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Si parte oggi con la formazione on line delle insegnanti delle scuole dell’infanzia capitoline del Municipio XI e gli incontri proseguiranno andando a coinvolgere tutte le insegnanti delle scuole dell’infanzia capitoline in ogni Municipio della città. L’accordo triennale prevede, infatti, nell’ambito della formazione obbligatoria, la formazione sull’educazione stradale per tutte le insegnanti, che a loro volta svilupperanno nelle classi il progetto “La Buona Strada della Sicurezza” elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. - (PRIMAPRESS)