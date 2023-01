Roma Expo 2030, Meloni al presidente BIE: “Onorati di ospitare l’evento nel centenario del Bureau”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è tenuto a Palazzo Chigi un incontro tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Segregario Generale del Bureau Internanational des Expositions,Kerkentzes,sulla candidatura della città di Roma a ospitare l'Esposizione Universale del 2030. Meloni ha richiamato "i contenuti principali del progetto di EXPO 2030 e ha ribadito il massimo impegno del governo per il successo della candidatura della Capitale d'Italia". E "sarebbe un onore per l'Italia e per Roma" ospitare un evento mondiale "nell'anno del centenario del Bie. E' una priorità nazionale". - (PRIMAPRESS)