Roma: eseguiti 12 arresti dai Carabinieri per spaccio di droga in zona Villa Gordiani e dove morì Desirée Mariottini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dodici misure cautelari da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Roma nei confronti di persone accusate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Villa Gordiani, nella Capitale. Fatta luce su una consistente attività di spaccio di cocaina, marijuana e hashish, con tanto di vedette e controlli nelle strade vicine. Tra gli arrestati una donna che aveva gestito un club privato in via dei Lucani, la stessa dove morì per stupro e overdose la giovane Desirée Mariottini. - (PRIMAPRESS)