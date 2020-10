Roma: entrano in servizio 328 nuovi bus sulle linee Aeoporto fiumicino, Ostia Lido, Infernetto e Castel Fusano

(PRIMAPRESS) - ROMA – Presentato questa mattina il nuovo servizio di bus entrati a far parte della disponibilità di Roma Capitale. Sono 328 nuovi mezzi in esercizio nelle zone di Ostia Lido, Infernetto, Casal Palocco e Castel Fusano. Presenti l’amministratore unico di Atac, Giovanni Mottura, l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese e la presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo. Parte di queste vetture saranno impiegate anche sulla nuova linea per l'aeroporto di Fiumicino che partirà da febbraio del 2021 e garantirà anche un collegamento con la ferrovia Fl1, un servizio in più per il X Municipio. “Grazie agli investimenti fatti nel rinnovo del parco bus possiamo dare alla città un servizio di trasporto pubblico migliore, rafforzando e potenziando i collegamenti, soprattutto in periferia. Stiamo ormai completando la fornitura dei 328 mezzi acquistati nel 2019 che si aggiungono ai 400 già messi su strada da inizio mandato. Entro il 2021 saranno oltre 800 con gli ultimi ordini fatti da Roma Capitale e i veicoli acquistati in autofinanziamento da Atac. Un bel risultato per tutti i cittadini”, ha dichiarato la Sindaca Virginia Raggi nel corso della presentazione. “Potenziare la rete bus è fondamentale per migliorare il servizio. La nuova linea consentirà di aumentare i collegamenti con la Roma Lido e la Fl1 e tra due ambiti molto importanti come il centro di Ostia e il polo aeroportuale e direzionale di Fiumicino, a vantaggio di migliaia di residenti e lavoratori”, aggiunge l'assessore alla Città in movimento, Pietro Calabrese. - (PRIMAPRESS)