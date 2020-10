Roma: Entrano in funzione i nuovi bus nella zona nord-est. Raggi: “Entro fine anno rinnovato metà del parco”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono entrati in funzione I nuovi bus acquistati da Roma Capitale anche nel quadrante nord-est della capitale. La sindaca Virginia Raggi ha presentato oggi le vetture che servono la zona di Casal Monastero, migliorando i collegamenti con gli altri quartieri limitrofi e la linea B1 della metropolitana. Presenti l’amministratore unico di Atac, Giovanni Mottura e l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.

I nuovi mezzi in servizio a Casal Monastero fanno parte della tranche di 328 bus acquistati da Roma Capitale e si aggiungono ai 227 già su strada dallo scorso anno. Altri 212 nuovi veicoli arriveranno a partire dal 2021.

"Miglioriamo e potenziamo la rete del trasporto pubblico della nostra città. Entro fine mandato avremo rinnovato oltre la metà della flotta Atac. - ha detto Virginia Raggi - Sono investimenti mai fatti prima per garantire un servizio migliore, soprattutto in quartieri periferici come Casal Monastero. Vogliamo che cittadini e residenti abbiano collegamenti più rapidi ed efficienti”.

I nuovi mezzi, come ha ricordato l’assessore Pietro Calabrese, copriranno anche linee per raggiungere le fermate metro. - (PRIMAPRESS)