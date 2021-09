Roma, elezioni 3-4 ottobre: sarà possibile votare anche con i documenti di identificazione scaduti

(PRIMAPRESS) - ROMA – In occasione delle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio il 17 e 18 ottobre, ed elezioni suppletive della Camera dei Deputati nel Collegio uninominale 11 - Roma - quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1 del 3 e 4 ottobre, Roma Capitale ha informato gli elettori, che per esprimere il proprio voto bisognerà recarsi al seggio munito della tessera elettorale e di idoneo documento d'identificazione. I documenti di identificazione (Portale Roma Capitale link https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS827616) saranno considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione dell'elettore. - (PRIMAPRESS)