Roma: ecco le misure in vigore da domani 15 marzo nella Capitale per asili nido e bambini con disabilità

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da domani 15 marzo, secondo le misure restrittive in zona rossa e per la durata di 15 giorni con possibilità di proroga, saranno sospese le attività di tutti gli asili nido di Roma Capitale. Restano invece aperte le scuole dell’infanzia capitoline per i bambini con disabilità e con bisogni educativi speciali. L’Amministrazione si dice pronta con i servizi correlati all’attività in presenza che sarà svolta dalle scuole statali di ogni ordine e grado per l’infanzia e l’adolescenza con disabilità e con bisogni educativi speciali. I Municipi hanno ricevuto indicazione di avviare un censimento delle necessità delle famiglie dei bambini con disabilità, per circoscrivere nei prossimi giorni il perimetro dei servizi in base alle richieste presentate dalle famiglie. Parallelamente è stata data indicazione ai Municipi, in qualità di stazioni appaltanti del servizio svolto dagli operatori OEPA nei rispettivi territori di competenza, di informare gli enti affidatari di tali servizi della necessaria attività di coordinamento e raccordo da portare avanti anche con i singoli dirigenti degli Istituti comprensivi della città, al fine di organizzare l’attività in presenza degli alunni con disabilità che necessitano della professionalità dell’operatore OEPA. "In relazione alle scuole statali di ogni ordine e grado che avvieranno l’attività in presenza per alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali - si legge nella nota stampa diffusa - l’Amministrazione Capitolina garantirà i correlati servizi di ristorazione e trasporto a partire da mercoledì, su richiesta dei dirigenti scolastici a seguito della necessaria ricognizione del bisogno e delle esigenze rilevate". - (PRIMAPRESS)