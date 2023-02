Roma: è morto il maresciallo dell’Esercito Danilo Pipitone aggredito venerdì notte a Centocelle. Ipotesi rapina

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' morto il militare che ieri è stato aggredito in strada a Roma, E' morto al Policlinico Umberto I di Roma Danilo Salvatore Lucente Pipitone, caporale maggiore dell'Esercito, 44 anni aggredito nella notte tra venerdì e sabato in strada a Centocelle, alla periferia di Roma. Il militare era stato trovato riverso in strada dai poliziotti allertati da testimoni che avrebbero visto allontanarsi un uomo. Sul caso indagano gli uomini della Mobile. Tra le ipotesi un'aggressione a scopo di rapina o una lite. - (PRIMAPRESS)