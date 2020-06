Roma: è morta in ospedale la donna anziana che il mese scorso era stata picchiata dalla sua badante

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non ce l’ha fatta la donna anziana che dopo essere stata picchiata dalla sua badante a Roma era stata ricoverata un mese fa in ospedale. La donna che assisteva l’81enne era stata arrestata dopo che le indagini avevano fatto risalire a lei i maltrattamenti. Quando l’anziana fu ricoverata in ospedale era stata la stessa badante ad aver chiamato l’assistenza medica offrendo una versione dei fatti diversa. La badante è in carcere, accusata di maltrattamenti aggravati. - (PRIMAPRESS)