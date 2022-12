Roma: è giallo per il 20enne ‘rapito’ a San Basilio da 4 persone. Le testimonianze di chi ha assistito alla scena

(PRIMAPRESS) - ROMA - È giallo sul 'rapimento' di un 20enne avvenuto nella zona di Tor di Quinto a Roma un giovane è stato prelevato nella notte intorno alle 2,30, da alcuni uomini mentre era all'esterno di un locale. Le Indagini in corso per rintracciarlo sono partire da quanto riferito da testimoni che hanno parlato di "rapimento" perchè costretto con forza da 4 persone ad entrare in un'auto. Il cellulare del giovane Danilo Valeri, risulta spento e l'ultima cella a cui si è agganciato nella notte era quella del luogo per probabile rapimento. Finora dalle indagini degli investigatori è emerso che la famiglia del giovane, originaria di San Basile, hanno precedenti legati alla droga. - (PRIMAPRESS)