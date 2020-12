Roma: duro colpo dei carabinieri al cartello della droga di Michele Senese. Il capo a cui era affiliato anche Diabolik

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 28 gli arresti eseguiti in una operazione dai Carabinieri del comando provinciale di Roma, avvenuta in Lazio, Campania e Veneto. Si tratta di appartenenti a un'organizzazione dedita a traffico di droga ed estorsioni, e colpevole di detenzione illegale di armi, lesioni personali, tentato omicidio con l'aggravante del metodo mafioso. Le indagini hanno ricostruito l'operatività di un cartello del narcotraffico a Roma capeggiato da Michele Senese. A capo di uno dei gruppi federati c’era Fabrizio Piscitelli, l’ultras della Lazio soprannominato “Diabolik”, ucciso in un agguato ad agosto del 2019. - (PRIMAPRESS)