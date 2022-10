Roma: due turiste belghe 25enni sono state travolte da un auto a Tor Cervara. Fermata una persona

(PRIMAPRESS) - ROMA - È in stato di fermo il conducente dell'auto che ha investito sulla bretella della A/24 (altezza Tor Cervara) due turiste 25enni del Belgio. Le due ragazze, Jessy Dewidelman e Wibe Bijls, erano in strada mentre prestavano soccorso ad alcune persone coinvolte in un incidente automobilistico. Erano arrivate da poco a Roma e si trovano a bordo di un Ncc. Il conducente che le investite si è dato alla fuga dopo l'impatto. il sospettanto rintracciato è stato portato ieri notte negli uffici della Polstrada per accertamenti. - (PRIMAPRESS)