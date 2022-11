Roma: due donne cinesi rinvenute cadavere in uno stabile di via Riboty nel quartiere Prati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Rinvenuti i cadaveri di due donne e numerose tracce di sangue, in un palazzo in via Augusto Riboty,nel centrale quartiere di Prati, a Roma. A chiamare i soccorsi è stato il portiere dello stabile che aveva trovato il primo cadavere su un pianerottolo.Il secondo corpo è stato trovato all'interno di un appartamento dalla polizia. Le donne erano di nazionalità cinese. Sul posto sono al lavoro la polizia scientifica e la squadra mobile. Gli investigatori propendono per l'ipotesi dell'omicidio. - (PRIMAPRESS)