Roma: dopo 17 anni arriva lo sfratto per la sede di Casa Pound eseguito dalla Digos

ROMA - Avviso di sfratto a Casapound dalla procura di Roma, nell'ambito dell'inchiesta per istigazione all'odio razziale e occupazione abusiva. Questa mattina i poliziotti della Digos della Questura, su disposizione del gip della Capitale, hanno notificato al movimento politico il decreto di sequestro sequestro preventivo, con riferimento al reato di occupazione abusiva, dell'immobile sito in via Napoleone III, sede storica di Casapound nel quartiere romano dell'Esquilino. Sono in corso le procedure per la notifica del provvedimento. Il movimento politico di estrema destra, dunque, dovrà dire addio al suo quartier generale nel palazzo che occupa dal 2003 a un passo dalla Stazione Termini. A comunicarlo ai militanti del movimento neofascista sono stati gli agenti della Digos.