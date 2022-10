Roma: donna violentata. Ancora caccia all’uomo alto dall’accento straniero e giubbetto rosso

(PRIMAPRESS) - ROMA - È ancora caccia all'uomo: alto, accento straniero è un giubbetto rosso. È l'uomo che le forze dell'ordine stanno cercando per aver violentato una donna di 40 anni la notte scorsa a Roma nel quartiere Garbatella, in via Valignano. In base a quanto ricostruito dalla polizia, la vittima è stata aggredita mentre stava tornando alla propria auto, non lontano da un ristorante, da un uomo che l'ha spinta nell'abitacolo e dopo averla bloccata ha abusato di lei.

Intorno alla 23.30, in base a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la vittima decide di uscire dal ristorante. "Esco a prendere una cosa in auto e torno, ci metto pochi secondi", dice ad una amica e si avvia verso la macchina che aveva parcheggiato poco distante, a pochi metri dall'ingresso del locale. Pochi passi a piedi, le chiavi in mano per aprire la vettura ma all'improvviso la donna, stando al suo racconto, viene avvicinata alle spalle da uno sconosciuto che forse l'aveva seguita dopo averla vista uscire dal locale. L'uomo strattona la vittima, la cinge e la costringe con la forza ad entrate nell'abitacolo. Ne nasce una colluttazione, l'aggressore però blocca la 40enne, abusa di lei e si dà alla fuga.

Un guanto di lattice lasciato nell'auto della donna e indossato dal violentatore potrebbe chiarire la sua identità attraverso le prove del DNA.